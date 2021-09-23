Galatasaray, tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti - Haberler Spor
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Galatasaray, tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti

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Kayserispor deplasmanında 3-0 kaybeden Galatasaray için kötü istatistikler de peş peşe ortaya çıktı. Terim, G.Saray yönetimindeki en kötü başlangıcını yaptı. Galatasaray da Kayserispor deplasmanında tam 48 yıl sonra maç kaybetti. Kayserispor, evinde Aslan'ı en son 1973-74 sezonunda mağlup etmişti.

Hikmet Karaman'ın göreve geçtiği Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 48 yıl sonra Galatasaray'ı sahasında mağlup etti.

Galatasaray, tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti

BÜYÜ BOZULDU

Kayserispor, Galatasaray'ı evinde en son 1973-74 sezonunda 2-1 mağlup etmişti. Tam 48 sene sonra Kayseri, evinde Aslan'ı 3-0 yenerek büyüyü ihtişamlı şekilde bozdu.

12 BERABERLİK 12 YENİLGİ

Thiam'ın 2, Emrah'ın tek golüyle maçı kazanan Kayseri, daha önce rakibi ile oynadığı 26 maçta 2 galibiyet, 12 beraberlik, 12 yenilgi aldı.

Galatasaray, tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti
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