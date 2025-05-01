Galatasaray Sivasspor muhtemel 11'leri! Galatasaray Sivasspor maçı kadrosu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman, topla ısınma ve pas çalışmaları ile sona erdi. Galatasaray Sivasspor muhtemel 11'leri!

GALATASARAY HAZIRLIKLARI SÜRDÜRÜYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 10'a 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Sivasspor arasındaki mücadele, 3 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

İkili arasındaki önemli karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LERİ!

Lider Galatasaray, Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, sahaya süreceği 11'i büyük oranda netleştirdiği öğrenildi.

Galatasaray'da kaleyi Fernando Muslera koruyacak. Savunmanın sağında Kaan Ayhan'ın, solunda ise Eren Elmalı'nın yer alması bekleniyor. Stoper ikilisinde Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı oluşacak.

Orta sahada Torreira - Lemina ikilisinin önünde Gabriel Sara forma giyecek. Kanatlarda Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz şans bulacak

Galatasaray'da ileri uçta Victor Osimhen görev yapacak.

Galatasaray Muhtemel 11 : Muslera, Ayhan, Eren, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış, Osimhen