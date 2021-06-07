Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak

Galatasaray, 14 Haziran'da sezonu açıyor. 31 Mayıs'ta sözleşmesi biten teknik direktör Fatih Terim'in takımdan ayrılmasının ardından sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarını Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde sürdürecek.

Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesi teknik direktör konusu belirsizliğini sürdürüyor. Yeni sezonu 14 Haziran'da açacak sarı-kırmızılılarda takımı kimlerin çalıştıracağı belli oldu.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDUKTAN SONRA HOCA NETLEŞECEK

Galatasaray'da yeni teknik direktör belli olana kadar takımı Fatih Terim'in yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş çalıştıracak. Yeni başkan belli olduktan sonra teknik direktör konusu da netleşecek