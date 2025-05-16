Galatasaray şampiyonluk kutlamaları ücretsiz mi olacak?

Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, şampiyonluk için de gün sayıyor. Öte yandan sarı-kırmızılıların çifte şampiyonluğu kutlama planları da ortaya çıktı. Galatasaray en az 500 bin taraftarıyla Yenikapı'da unutulmaz bir şölen hazırlığında. Galatasaray şampiyonluk kutlamaları ücretsiz mi?

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI ÜCRETSİZ Mİ?

Kayserispor maçıyla 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı takmaya hazırlanan Galatasaray'ın kutlama planları da belli oldu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, Kayserispor maçı sonrası RAMS Park'ta şampiyonluğu taraftarıyla doyasıya kutladıktan sonra yeni evi Kemerburgaz'a değil, Florya'ya geçecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri kutlamalar için hazır hale getirilirken, futbolcular ve teknik heyet gelenekselleşen şampiyonluk kutlamasını yine Florya'da yapacak.

Şampiyonluk kupası alındıktan sonra ise Yenikapı'da 5 yıldızlı sürprizlerin yer aldığı dev bir organizasyon yapılacak.

Galatasaray Kulübü, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamaları için İstanbul Valiliği'ne başvurusunu yaptı.

Yenikapı'daki organizasyonda futbolcular sahneye tek tek çıkarılacak, sanatçılar konser verecek.

Organizasyona GS Plus üyeliği olan taraftarlar ücretsiz katılacak.