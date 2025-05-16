Galatasaray şampiyonluk kutlamaları ücretsiz mi olacak?

Galatasaray şampiyonluk kutlamaları ücretsiz mi olacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarşamba akşamı Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Galatasaray, pazar günü de ligde konuk edeceği Kayserispor maçında alacağı 1 puanla şampiyonluğu garantileyecek. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlamaları ücretsiz mi?

Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, şampiyonluk için de gün sayıyor. Öte yandan sarı-kırmızılıların çifte şampiyonluğu kutlama planları da ortaya çıktı. Galatasaray en az 500 bin taraftarıyla Yenikapı'da unutulmaz bir şölen hazırlığında. Galatasaray şampiyonluk kutlamaları ücretsiz mi?

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI ÜCRETSİZ Mİ?

Kayserispor maçıyla 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı takmaya hazırlanan Galatasaray'ın kutlama planları da belli oldu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, Kayserispor maçı sonrası RAMS Park'ta şampiyonluğu taraftarıyla doyasıya kutladıktan sonra yeni evi Kemerburgaz'a değil, Florya'ya geçecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri kutlamalar için hazır hale getirilirken, futbolcular ve teknik heyet gelenekselleşen şampiyonluk kutlamasını yine Florya'da yapacak.

Galatasaray şampiyonluk kutlamaları ücretsiz mi olacak?

Şampiyonluk kupası alındıktan sonra ise Yenikapı'da 5 yıldızlı sürprizlerin yer aldığı dev bir organizasyon yapılacak.

Galatasaray Kulübü, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamaları için İstanbul Valiliği'ne başvurusunu yaptı.

Yenikapı'daki organizasyonda futbolcular sahneye tek tek çıkarılacak, sanatçılar konser verecek.

Organizasyona GS Plus üyeliği olan taraftarlar ücretsiz katılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden 'esir takası' çıktı

İstanbul'daki zirveden ateşkes değil "Takas" kararı çıktı
Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz

Ömer Çelik'ten süreç için dikkat çeken sabotaj uyarısı!
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık

İlber Ortaylı protestocu öğrencilerle karşı karşıya geldi
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.