Ligde yarın Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin bu akşam RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın sonucuna göre şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında mağlubiyeti durumunda sarı-kırmızılılara şampiyonluk için bir puan yeterli olacak. Sarı-lacivertlilerin berabere kalması halinde ise Galatasaray'ın şampiyonluk için kazanması gerekecek. İşte, Galatasaray şampiyonluk ihtimalleri ve olasılıkları 2025!

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ VE OLASILIKLARI 2025!

Süper Lig'de geride kalan 32 müsabakada 26 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puan topladı. "Cimbom" son 4 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi. Galatasaray, kalan 4 maçta 4 puan elde etmesi halinde sarı-lacivertlilerin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğa ulaşacak.

Ligde yarın Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin bu akşam RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın sonucuna göre şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında mağlubiyeti durumunda sarı-kırmızılılara şampiyonluk için bir puan yeterli olacak. Sarı-lacivertlilerin berabere kalması halinde ise Galatasaray'ın şampiyonluk için kazanması gerekecek.

Sarı-kırmızılı ekip, bu hafta hem kendisinin Trabzonspor müsabakasında hem de Başakşehir ile Fenerbahçe arasında yapılacak maçta istediği sonuçların çıkmaması durumunda şampiyonluk hayalini son 3 maça bırakacak.

Beşinci yıldızı takan ilk takım olacak

Galatasaray, bu sezon ipi önde göğüslemesi durumunda formasına 5. yıldızı takacak.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olursa 25. kez zafer turu atacak.

"Cimbom" böylece formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde edecek ilk takım olacak.

Şampiyonluklar

Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:

Sezon Teknik Direktör

1961-62 Gündüz Kılıç

1962-63 Gündüz Kılıç

1968-69 Toma Kaleperovic

1970-71 Brian Birch

1971-72 Brian Birch

1972-73 Brian Birch

1986-87 Jupp Derwall

1987-88 Mustafa Denizli

1992-93 Karl Heinz Feldkamp

1993-94 Rainer Hollmann

1996-97 Fatih Terim

1997-98 Fatih Terim

1998-99 Fatih Terim

1999-00 Fatih Terim

2001-02 Mircea Lucescu

2005-06 Erik Gerets

2007-08 Cevat Güler

2011-12 Fatih Terim

2012-13 Fatih Terim

2014-15 Hamza Hamzaoğlu

2017-18 Fatih Terim

2018-19 Fatih Terim

2022-23 Okan Buruk

2023-24 Okan Buruk