Galatasaray şampiyonluk ihtimalleri ve olasılıkları 2025!
Süper Lig'de geride kalan 32 müsabakada 26 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puan topladı. "Cimbom" son 4 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi. Galatasaray, kalan 4 maçta 4 puan elde etmesi halinde sarı-lacivertlilerin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğa ulaşacak. Peki, Galatasaray şampiyonluk ihtimalleri ve olasılıkları ne?
Ligde yarın Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin bu akşam RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın sonucuna göre şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında mağlubiyeti durumunda sarı-kırmızılılara şampiyonluk için bir puan yeterli olacak. Sarı-lacivertlilerin berabere kalması halinde ise Galatasaray'ın şampiyonluk için kazanması gerekecek. İşte, Galatasaray şampiyonluk ihtimalleri ve olasılıkları 2025!
GALATASARAY ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ VE OLASILIKLARI 2025!
Süper Lig'de geride kalan 32 müsabakada 26 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puan topladı. "Cimbom" son 4 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi. Galatasaray, kalan 4 maçta 4 puan elde etmesi halinde sarı-lacivertlilerin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğa ulaşacak.
Ligde yarın Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin bu akşam RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın sonucuna göre şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında mağlubiyeti durumunda sarı-kırmızılılara şampiyonluk için bir puan yeterli olacak. Sarı-lacivertlilerin berabere kalması halinde ise Galatasaray'ın şampiyonluk için kazanması gerekecek.
Sarı-kırmızılı ekip, bu hafta hem kendisinin Trabzonspor müsabakasında hem de Başakşehir ile Fenerbahçe arasında yapılacak maçta istediği sonuçların çıkmaması durumunda şampiyonluk hayalini son 3 maça bırakacak.
Beşinci yıldızı takan ilk takım olacak
Galatasaray, bu sezon ipi önde göğüslemesi durumunda formasına 5. yıldızı takacak.
Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olursa 25. kez zafer turu atacak.
"Cimbom" böylece formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde edecek ilk takım olacak.
Şampiyonluklar
Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:
Sezon Teknik Direktör
1961-62 Gündüz Kılıç
1962-63 Gündüz Kılıç
1968-69 Toma Kaleperovic
1970-71 Brian Birch
1971-72 Brian Birch
1972-73 Brian Birch
1986-87 Jupp Derwall
1987-88 Mustafa Denizli
1992-93 Karl Heinz Feldkamp
1993-94 Rainer Hollmann
1996-97 Fatih Terim
1997-98 Fatih Terim
1998-99 Fatih Terim
1999-00 Fatih Terim
2001-02 Mircea Lucescu
2005-06 Erik Gerets
2007-08 Cevat Güler
2011-12 Fatih Terim
2012-13 Fatih Terim
2014-15 Hamza Hamzaoğlu
2017-18 Fatih Terim
2018-19 Fatih Terim
2022-23 Okan Buruk
2023-24 Okan Buruk