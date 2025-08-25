Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi 28 Ağustos Perşembe günü Monako'daki Grimaldi Forum'da yapılacak. Çekiliş, Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak ve futbolseverler bu heyecanı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. UEFA, maçların ayrıntılı fikstürünü ise ertesi gün yani 29 Ağustos'ta duyuracak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim?

Bu sezon itibarıyla 36 takımlı yeni format devreye giriyor. Galatasaray, farklı torbalardan gelecek 8 rakiple eşleşecek. Sarı-kırmızılılar her torbadan bir takımla evinde RAMS Park'ta, bir takımla da deplasmanda karşılaşacak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Şu ana kadar gruplarda yer alacağı kesinleşen 29 takım bulunuyor. Kalan 7 takım, 27 Ağustos'ta tamamlanacak play-off'lar sonucunda netleşecek.

Galatasaray'ın Olası Rakipleri

Galatasaray'ın karşılaşabileceği dev kulüpler arasında şu takımlar yer alıyor:

İngiltere'den : Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle United

İspanya'dan : Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club, Villarreal

İtalya'dan : Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

Almanya'dan : Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt

Fransa'dan : Paris Saint-Germain, Marsilya, Monaco

• Hollanda ve Belçika'dan: PSV, Ajax, Union Saint-Gilloise

Diğerleri : Sporting, Slavia Prag, Olympiacos

Maç Takvimi

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının maç tarihleri şu şekilde:

• 1. Hafta: 16–18 Eylül 2025

• 2. Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025

• 3. Hafta: 21–22 Ekim 2025

• 4. Hafta: 4–5 Kasım 2025

• 5. Hafta: 25–26 Kasım 2025

• 6. Hafta: 9–10 Aralık 2025

• 7. Hafta: 20–21 Ocak 2026

• 8. Hafta: 28 Ocak 2026

Eleme Turları ve Final

Lig aşamasının ardından şu tarihlerde eleme turları oynanacak:

• Play-off'lar: 17/18 & 24/25 Şubat 2026

• Son 16: 10/11 & 17/18 Mart 2026

• Çeyrek final: 7/8 & 14/15 Nisan 2026

• Yarı final : 28/29 Nisan & 5/6 Mayıs 2026

Final : 30 Mayıs 2026 – Budapeşte, Puskas Arena

Bu sezonun finali, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yer alan 67.215 kişilik Puskas Arena'da oynanacak.

Osman DEMİR
