Galatasaray, Rennes Forması Giyen Diafra Sakho'yu Gündemine Aldı
Anthony Modeste'nin transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, olumsuz sonuç çıkması halinde alternatif olarak Rennes'den Diafra Sakho'yu gündemine aldı.
Forvet transferi konusunda ilk hedefi Anthony Modeste olan Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Anthony Modeste için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın, olumsuz sonuç çıkması halinde altermatifi de belli oldu.
Fransız basınında yer alan haberde Modeste transferinin sonuçlanmaması halinde Galatasaray'ın Rennes forması giyen Diafra Sakho için devreye gireceği belirtildi.
RENNES'DEN AYRILMASI AN MESELESİ
Haberde ayrıca geçen sezonun ortasında West Ham'dan Rennes'e transfer olan Diafra Sakho'nun beklenen performansı gösteremediği için Fransız temsilcisinden ayrılabileceğine yer verildi.
Rennes'in Ocak ayında 10 milyon euroya transfer ettiği Sakho, kırmızı-siyahlı ekipte şu ana kadar 2 gole imza atabildi.
YORUMLAR (4)
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Sampiyonlar ligine katılacak takımın daha forveti yok. Güler misin, ağlar mısın. Transferin son gününde oldu bittiyle Burak Yılmaz ruhsuzunu yada her defasında bizi bombalayan Seleznov ihtiyarını almasalar bari.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Rahmetlİ Canaydın zamanında 2 yıldız sözü verilmiş, son gün Petre ve Bratu alınmıştı. İnşallah benzeri olmaz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yazıklar olsun şu GS yönetiminin züğürt, züğürt olduğu kadar da vizyonsuz yönetici bozuntularına. Yahu bizim yönetime seçilenlerin cebinde akrep var akrep, o da yetmezmiş gibi sponsor bile bulmaktan acizler ama yönetimde koltuk işgal edip GS adını kullanıp ticari itibar ve kazanç elde etmede bir numaralar. Bu takım için taraftarlar kadar çalışın azıcık beyler. Şampiyonlar liginde kahrolacağımız günler yakın, rezil etmeyin cümle aleme bizi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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rennes gs dahamı büyük onların beğenmediğini alalım . bir sezonda 2 gol atandan golcümü olur * o zaman tarık çamdalı göndermeyelim . nasıl olsa oda 2 gol atarCevap Yaz 4 Yayından Kaldır