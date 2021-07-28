Galatasaray-PSV Eindhoven

Galatasaray ile PSV Eindhoven arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Sekidika,