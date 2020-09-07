Galatasaray, orta saha için Oghenekaro Etebo ile anlaştı! Bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor
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Galatasaray, orta saha için Oghenekaro Etebo ile anlaştı! Bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu! Sarı-kırmızılılar, Stoke City forması giyen Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo ile anlaşmaya vardı. Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız isim, satın alma opsiyonuyla kiralanacak.

07.09.2020 14:11 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:52

Orta saha için en az 1 transferi 12 Eylül'deki Gaziantep maçına kadar yetiştirmek isteyen Galatasaray'da transfer sürprizi yaşandı.

Son olarak Getafe'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Stoke City'de olan 24 yaşındaki Etebo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte transfer edileceği kaydedildi. Nijeryalı gazeteci Kelechi Nkoro'nun duyurduğu haberin ardından Etebo da bu paylaşımı Twitter hesabından beğendi.

Galatasaray, orta saha için Oghenekaro Etebo ile anlaştı! Bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor

MOBİL UYGULAMADAN YAPILAN PAYLAŞIM, TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Younes Belhanda'nın da menajerliğini yapan William D'Avila'nın menajeri olduğu Etebo, geçen sezon İngiltere Championship'te mücadele eden Stoke City'de 14 maça çıktı. Sezonun ikinci yarısında ise Getafe'de 11 maçta 1 golle oynadı.

Stoke City'nin 2018'de Feirense'den 7.2 milyon euroya aldığı Oghenekaro Peter Etebo'nun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

Öte yandan Galatasaray Kulübü'nün resmi uygulamasından yeni transferin yolda olduğuna dair paylaşım geldi. Bu ismin Etebo olması bekleniyor.

Galatasaray, orta saha için Oghenekaro Etebo ile anlaştı! Bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor
Galatasaray, orta saha için Oghenekaro Etebo ile anlaştı! Bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor
Haber Yorumları (2)
HAYLASS: Cincon akıma uyup samanı ithal etmemizden esinlenerek top toplayıcı tercihini ithalden yana kullanacakmış :S
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GS: BU KİM LA
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