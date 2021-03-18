Galatasaray, opsiyonun devreye girmesini beklemeden Arda Turan'ın sözleşmesini uzatacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galatasaray, opsiyonun devreye girmesini beklemeden Arda Turan'ın sözleşmesini uzatacak

18.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:06

Ağustos ayında Galatasaray ile 1 yıllık mukavele imzalayan Arda Turan, 4 maç daha oynarsa kontratı bir sene daha uzayacak. Ancak yönetim opsiyon devreye girmeden Arda ile nikah tazeleme kararı aldı. Fatih Terim'in takım içindeki en büyük yardımcısı olan 34 yaşındaki yıldız, 1 milyon TL zam ile 5 milyon TL ücret alacak.

Geçtiğimiz gün düzenlenen imza töreniyle takımın birinci kaptanı Fernando Muslera'nın sözleşmesini 3 yıl uzatan Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek.

Muslera sonrası Galatasaray'da nikah tazeleme sırası ikinci kaptan Arda Turan'a geldi. Sarı-kırmızılı kulüp sözleşme uzatmak için opsiyonu beklememe kararı aldı.

OPSİYON BEKLENMEDEN UZATILACAK

Ağustos ayında bir yıllık imza atan tecrübeli futbolcunun sözleşmesindeki +1 sezonluk opsiyonun devreye girmesi için 4 maçta daha ilk 11 çıkması şart. Şu ana kadar sergilediği performansıyla kafalarda soru işareti bırakmayan 34 yaşındaki yıldızın sözleşmesi, opsiyonu devreye girmeden uzatılacak.

MAAŞI ARTIYOR

Fatih Terim'in takım içindeki en büyük yardımcısı olan Arda Turan bu sezon 4 milyon TL kazandı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Arda'nın yeni sezondaki ücreti 5 milyon TL olacak.

Sezon içinde aldığı galibiyet primlerini Florya Tesisleri'ndeki çalışanlara dağıtan Arda çok sevilen bir profil haline geldi.

Galatasaray, opsiyonun devreye girmesini beklemeden Arda Turan'ın sözleşmesini uzatacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Deniz Çakır Türkan Şoray Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Bülent Uygun Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray, opsiyonun devreye girmesini beklemeden Arda Turan'ın sözleşmesini uzatacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 11:08:32. #1.15#
title