Galatasaray, opsiyonun devreye girmesini beklemeden Arda Turan'ın sözleşmesini uzatacak
Ağustos ayında Galatasaray ile 1 yıllık mukavele imzalayan Arda Turan, 4 maç daha oynarsa kontratı bir sene daha uzayacak. Ancak yönetim opsiyon devreye girmeden Arda ile nikah tazeleme kararı aldı. Fatih Terim'in takım içindeki en büyük yardımcısı olan 34 yaşındaki yıldız, 1 milyon TL zam ile 5 milyon TL ücret alacak.
Geçtiğimiz gün düzenlenen imza töreniyle takımın birinci kaptanı Fernando Muslera'nın sözleşmesini 3 yıl uzatan Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek.
Muslera sonrası Galatasaray'da nikah tazeleme sırası ikinci kaptan Arda Turan'a geldi. Sarı-kırmızılı kulüp sözleşme uzatmak için opsiyonu beklememe kararı aldı.
OPSİYON BEKLENMEDEN UZATILACAK
Ağustos ayında bir yıllık imza atan tecrübeli futbolcunun sözleşmesindeki +1 sezonluk opsiyonun devreye girmesi için 4 maçta daha ilk 11 çıkması şart. Şu ana kadar sergilediği performansıyla kafalarda soru işareti bırakmayan 34 yaşındaki yıldızın sözleşmesi, opsiyonu devreye girmeden uzatılacak.
MAAŞI ARTIYOR
Fatih Terim'in takım içindeki en büyük yardımcısı olan Arda Turan bu sezon 4 milyon TL kazandı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Arda'nın yeni sezondaki ücreti 5 milyon TL olacak.
Sezon içinde aldığı galibiyet primlerini Florya Tesisleri'ndeki çalışanlara dağıtan Arda çok sevilen bir profil haline geldi.