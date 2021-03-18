Galatasaray, opsiyonun devreye girmesini beklemeden Arda Turan'ın sözleşmesini uzatacak

Ağustos ayında Galatasaray ile 1 yıllık mukavele imzalayan Arda Turan, 4 maç daha oynarsa kontratı bir sene daha uzayacak. Ancak yönetim opsiyon devreye girmeden Arda ile nikah tazeleme kararı aldı. Fatih Terim'in takım içindeki en büyük yardımcısı olan 34 yaşındaki yıldız, 1 milyon TL zam ile 5 milyon TL ücret alacak.