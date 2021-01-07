Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini donduracak

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yılbaşı gecesi elindeki havai fişeğin patlaması sonucu talihsiz bir kaza geçiren Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui ile ilgili kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, Omar'ın sözleşmesini dondurarak sağ bek pozisyonuna takviye yapacak.

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı akşamı talihsiz bir kaza geçirmişti. Elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Omar'a özel damlalarla medikal tedavi uygulanıyor.

29 yaşındaki oyuncuyla ilgili merak edilen konulardan biriyse futbol kariyerine devam edip edemeyeceği oldu. Norveçli oyuncunun kesin durumu sezon sonunda belli olacak.

SÖZLEŞMESİ DONDURULUYOR

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, yabancı kontenjanını açma adına Omar'ın lisansını askıya alacak ve sağ beke takviye yapmaya çalışacak. Omar'ın 650 bin Euro olan ikinci yarı ücretinin tamamının ödeneceği öğrenilirken, 29 yaşındaki futbolcu Instagram hesabından açıklama yaptı.

Norveçli sağ bek paylaşımında "Sadece eşim ve çocuklarımla hoş vakit geçirmek istemiştim, talihsiz bir kaza geçirdim. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğim. Daha güçlü döneceğim, söz veriyorum" ifadelerini kullandı.