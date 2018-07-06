Galatasaray ile Yollarını Ayıran Oktay Mahmuti: Kolay Bir Karar Değildi

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı ile yollarını ayıran başantrenör Oktay Mahmuti, bu kararı almanın kendisi için kolay olmadığını söyledi.

Yazılı bir açıklama yayımlayan tecrübeli başantrenör, "Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Kulübü ile olan sözleşmemi tek taraflı feshettim. Bilmenizi isterim ki benim için kolay bir karar değildi." ifadelerini kullandı.

"50 GÜNLÜL SÜREÇTE GELİŞME OLMADI"

Sarı-kırmızılı ekipte sıkıntılı bir dönemde görev aldığını kaydeden Mahmuti, "Geçtiğimiz sezon görevi devraldığım esnadaki durum ve sonrasında yaşanan sıkıntılı sürecin ardından her şeyi geride bırakarak büyük heyecan ve ümitle Galatasaray geleneklerine yakışan bir takım kurmak için çıktığım yoldaki çabam, sezon bittikten sonra geçen 50 günlük süreçte en ufak bir gelişme olmadığı için sonuçsuz kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük hedeflere, bütçeden bağımsız iyi organizasyonlar ve iyi bir planlamayla ulaşılabileceğine inanan bir kişi olduğuna dikkati çeken Mahmuti, şu görüşlerini paylaştı:

"BU KARARI SEZON DEVAM EDERKEN ALMADIM"

"Sadece benim ve taraftarların paylaştığına inandığım bu heyecanın hedefe ulaşmakta yeterli olmayacağına kanaat getirdiğim için bu kararı aldım ve Galatasaray Kulübünün geleneklerine uygun olarak bu konu hakkında ne bir açıklama yapmak ne de konuşmak niyetindeydim. Ancak Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in bugünkü basın toplantısındaki açıklamaları sonrasında sadece şunu söylemek isterim. Bugüne kadar sadece bir maaş ödemesi almış olmama rağmen bu kararı sezon devam ederken almadım. Play-off şansı kovalarken almadım. Sezon bittikten sonra geçen 50 günlük sürede büyük bir heyecanla yeni sezon hazırlıkları yaparken de almadım. Bu kararı, hayal ettiğim hiçbir projeyi hayata geçiremeyeceğime emin olduğum gün aldım."

Başkan Mustafa Cengiz'le görüşmeye davet edildiğinde, şubenin içinde olduğu tüm sıkıntıları tekrar dile getirdiğini anlatan Mahmuti, "İyi bir projeyle ve sorunlar çözüldüğü takdirde görevime dönebileceğimi söyledim. Başkandan, indirim isteği ve ödemem yapılandırıldığı takdirde devam edip etmeyeceğim sorusu geldi. Bu konu şubenin sıkıntıları arasında en önemsiz ve en son sırada yer alacak madde. Bunu ifade ederek oradan ayrıldım. Aleyhimde ne söylenebileceğini az çok tahmin ederek ve bunu da göze alarak ayrıldım." değerlendirmesinde bulundu.

Cengiz'in, kendisinin Galatasaraylı olmadığı şeklindeki sözlerine de değinen Mahmuti, "Galatasaraylı olup olmama meselesine gelince, inandığım hedefler uğruna hiçbir şeyden vazgeçmediğimi en iyi Galatasaray taraftarı bilir, beni en iyi onlar tanır. Bu konuda ayrıca bir açıklama yapmaya gerek bile duymuyorum." şeklinde görüş belirtti.