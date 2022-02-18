Galatasaray Nef maçına tribünlerin boşaltılması için ara verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray Nef maçına tribünlerin boşaltılması için ara verildi

Demirören Haber Ajansı, Muammer İrtem - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray Nef maçına tribünlerin boşaltılması için ara verildi

Bitci Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef arasında oynanan maçta, seyircilerin kötü tezahüratı ve patlayıcı madde atılması nedeniyle tribünlerin boşaltılmasına karar verildi.

Bitci Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef arasında oynanan maçta, seyircilerin kötü tezahüratı ve patlayıcı madde atılması nedeniyle tribünlerin boşaltılmasına karar verildi. Taraftarların salondan çıkması için maça ara verildi.

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef arasında oynanan Türkiye Kupası yarı finali maçı Tofaş Spor Salonu'nda saat 20.00'da başladı. İki takım taraftarlarının kötü tezahüratları nedeniyle maç sıklıkla durdu. Galatasay Nef tribününden ise 7 kez patlayıcı madde atıldı. Hakemler sık sık uyarılarına rağmen iki takım tarafları da kötü tezahüratı sürdürdü. Bunun üzerine maçın 29'uncu dakikasında hakemler tribünlerin boşaltılmasına karar verdi. Seyircilerin salondan çıkışı için maça ara verildi.


Galatasaray Nef maçına tribünlerin boşaltılması için ara verildi

Galatasaray Nef maçına tribünlerin boşaltılması için ara verildi

Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Spor

Türkiye Kupası, Galatasaray, Fenerbahçe, Nef, Spor, Haberler

title