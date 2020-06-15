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Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor

Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve Ocak 2021'e kadar formasından uzak kalacak Fernando Muslera'nın yokluğunda Galatasaray, kaleye takviye yapmayı planlıyor. Adaylar arasında sarı kırmızılı ekibin eski kalecisi Sinan Bolat ve Kayserispor'un file bekçisi Silviu Lung bulunuyor.

15.06.2020 22:15 | Son Güncelleme: 15.06.2020 22:23

Galatasaray'ın son dönemde kazandığı başarılar ve şampiyonluklardaki en büyük pay sahiplerinden Fernando Muslera, Rize maçının henüz başında sakatlandı.

Sağ bacağında iki kırık tespit edilen Muslera'nın bugün ameliyat edileceği ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Kalan 7 haftada Galatasaray'ın kalesini Okan Kocuk koruyacak. Ocak 2021'e kadar forma giymesi çok zor olan Muslera'nın bu süreçte eskisinden daha güçlü dönmesi için yeni sözleşme protokolünün moral açısından yapılması bekleniyor.

KALEYE 2 ADAY VAR

Ajansspor'da yer alan habere göre; Muslera'nın yokluğunda geçici çözüm olarak alınacak kaleciye bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı kırmızılılar sözleşmesiz file bekçilerine yönelecek. Galatasaray'ın eski kalecisi Sinan Bolat ve Kayserisporlu Silviu Lung Cimbom için öne çıkan isimler.

Sinan Bolat geçtiğimiz günlerde Belçika ekibi Royal Antwerp ile yollarını ayırırken Kayserispor'da forma giyen Silviu Lung'un da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
Haber Yorumları (1)
HAKAN: muslera artık bundan sonra jübile yapar
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