Galatasaray, Morutan'la prensip anlaşmasına vardı! 5 senelik sözleşmeye imza atacak
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Galatasaray, Morutan'la prensip anlaşmasına vardı! 5 senelik sözleşmeye imza atacak

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Galatasaray, Fatih Terim'in transferini çok istediği Olimpiu Morutan'da adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Rumen futbolcuyla, 2026 yılına kadar prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılı kulüp, Steaua Bükreş'le pazarlıklara devam ediyor. Rumen ekibinin başkanı Gigi Becali, Morutan'ın bonservisi için 10 milyon euro isterken Galatasaray'ın 5 milyon euro teklif yapacağı ve tarafların 7-8 milyon euro bandında anlaşma sağlayacağı öngörülüyor.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Aslan, Fatih Terim'in çok istediği Rumen futbolcu Morutan için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, futbolcuyla prensip anlaşmasına varırken kulübü Steaua Bükreş'le görüşmeler sürüyor.

GALATASARAY 7-8 MİLYON EUROYA TRANSFERİ BİTİRECEK

Rumen futbolcunun transferi konusunda Çizme basınından çarpıcı bir iddia geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Morutan, Galatasaray ile 2026 yılına kadar prensip anlaşmasına vardı. İki kulübün futbolcunun bonservisi konusunda 7-8 milyon euro düzeyinde anlaşması bekleniyor.

Galatasaray, Morutan'la prensip anlaşmasına vardı! 5 senelik sözleşmeye imza atacak
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