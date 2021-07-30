Galatasaray, Morutan'la prensip anlaşmasına vardı! 5 senelik sözleşmeye imza atacak

Galatasaray, Fatih Terim'in transferini çok istediği Olimpiu Morutan'da adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Rumen futbolcuyla, 2026 yılına kadar prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılı kulüp, Steaua Bükreş'le pazarlıklara devam ediyor. Rumen ekibinin başkanı Gigi Becali, Morutan'ın bonservisi için 10 milyon euro isterken Galatasaray'ın 5 milyon euro teklif yapacağı ve tarafların 7-8 milyon euro bandında anlaşma sağlayacağı öngörülüyor.