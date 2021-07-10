Galatasaray, Mısır takımlarından Pyramids forması giyen Ramadan Sobhi ile anlaşmaya vardı
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Galatasaray, Mısır takımlarından Pyramids forması giyen Ramadan Sobhi ile anlaşmaya vardı

Galatasaray, Mısır takımlarından Pyramids forması giyen Ramadan Sobhi ile anlaşmaya vardı
Haberler.com - Haberler | Spor

Mostafa Mohamed'den sonra bir Mısırlı daha geliyor. Mısır Ligi ekiplerinden Pyramids forması giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ramadan Sobhi ile anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Futbolcunun takımdan ayrılmak için baskı yapması sebebiyle Pyramids kulübünün sorun çıkartmayacağı aktarıldı.

Mısır Ligi ekiplerinden Pyramids'in formasını giyen Ramadan Sobhi ile Sarı-Kırmızılı ekibin anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi. Fanatik'in haberine göre taraflar arasında ise artık ufak pürüzler kaldı.

FARK 700 BİN EURO

Daha önce İngiltere'de Stoke City ve Huddersfield'da görev yapan 24 yaşındaki yıldız, ilk etapta 2.2milyon Euro'ya yakın bir ücret talep etti. Ancak Galatasaray Yönetimi'nin, Sobhi'ye senelik 1.5 milyon Euro ve performansa dayalı bonuslar vereceği bilgisine ulaşıldı.

Bu arada Pyramids ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunan Mısırlı'nın, takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle bonservis konusunda Aslan'a sorun çıkartılmayacağı bildirildi. Sarı-Kırmızılılar, şimdi ise Sobhi'den gelecek yanıtı beklemeye başladı.

Galatasaray, Mısır takımlarından Pyramids forması giyen Ramadan Sobhi ile anlaşmaya vardı.

"UYUM SORUNU YAŞAMAZ"

Sobhi, bir kanat oyuncusuna göre müthiş bir fiziksel kondisyona sahip. Rakiplerine karşı çok güçlü, 1'e 1'lerde neredeyse yenilmez. Ayrıca bencil bir oyuncu değil.

Sadece hücumu düşünmez, bir kanat oyuncusuna göre savunmaya fazlasıyla katkı verir ama şunu söylemek gerekiyor, kendisi kısa sürede Galatasaray'a uyum sağlayacaktır. Çünkü Galatasaray'ın felsefesini anlayabilecek bir oyuncu.

Fatih Terim gibi her zaman hücumu düşünen, asla pes etmeyen bir karaktere sahip. Onun oyun sistemine kısa sürede adapte olacaktır. Ayrıca Mostafa Mohamed gibi bir ismin de takımda olması, onun için büyük kolaylık. | Hossam Mostofa (Btolat)

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