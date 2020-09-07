Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı Galatasaray, ikinci orta saha transferinde de mutlu sona ulaşıyor. Sarı-kırmızılılar, Stoke Cityli Etobo'nun ardından milli oyuncu Okay Yokuşlu'yu da kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Galatasaray transferde gaza bastı. Habertürk'ün haberine göre; Stoke City'den Etobo'nun transferini bitiren sarı-kırmızılar, Celta Vigo'dan milli oyuncu Okay Yokuşlu ile de anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncu için İspanyol ekibiyle satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması yaptı. FFP'de 1.7 milyon euro artıda olan Aslan, kiralama ücreti olarak 2 milyon euro'ya yakın bir bedel ödeyecek. Sezon sonunda oyuncuyu almak isterse 5 milyon euro civarındaki satın alma opsiyonunu kullanacak.

ETEBO'DAN SONRA AÇIKLANACAK

Okay Yokuşlu transferi, Etebo'nun ardından resmen açıklanacak. Milli futbolcu, 2018 yazında Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya 6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

1 ORTA SAHA DAHA GELECEK

Sezonun başlamasına kısa bir süre kala Cimbom, kadroyu güçlendirmeye devam edecek. Etebo ve Okay'ın ardından bir orta saha oyuncusu için daha arayışlar sürüyor.