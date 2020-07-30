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Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Werder Bremen'le sözleşmesi biten ve şu an kulüpsüz olan milli futbolcu Nuri Şahin'i transfer gündemine aldı. Fenerbahçe'ye imza atması beklenen fakat Ali Koç'un veto ettiği oyuncunun bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.

30.07.2020 10:42 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:17

Galatasaray, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen ve transfer için kolları sıvayan Galatasaray'da önceliğin orta sahada olduğu dile getirildi. Kiralık forma giyen Mario Lemina ve Jena Michael Seri'nin sözleşmelerinin sona ermesi, kaptan Selçuk İnan'ın kariyerine nokta koymasının ardından ön libero arayışları hız kazandı. Sarı kırmızılılar, bu gelişmelerin ardından geçtiğimiz sezonu Werder Bremen'de geçiren ve şu an kulüpsüz olan Nuri Şahin'i transfer listesine ekledi.

BONSERVİSİ ELİNDE

Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyordu. Ancak Başkan Ali Koç, Nuri'yi veto edince transferi yattı. Arda Turan'ı takım içindeki abilik için isteyen Fatih Terim'in Nuri'ye de benzer bir misyon yüklemek istediği bildirildi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

16 yaşındaki ilk kez milli formayı verdiği Nuri'yi kadroya katarak tecrübesinden yararlanmayı düşündüğü kaydedildi. Başarılı futbolcunun da Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor.

DEV KULÜPLERDE OYNADI

Dortmund, Feyenoord, Real Madrid, Liverpool ve Werder Bremen formaları giyen Nuri Şahin, kariyeri boyunca 378 maça çıktı, 38 gol atıp, 65 asist yaptı.

(Sabah)

Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Haber Yorumları (2)
BURAK: Arda , nuri , caner hespi sadece isim . 6 . olmak kesmedi sinyor terimi seneye ilk 10 zor bu transferler olursa . Arda top sürmeyi unuttu , caner hücumda ne yapacağı bilinmez , nuri orta sahada ama fiziği çok yetersiz kaldı bir omuzda devriliyor , gs inşallah şunları alırda isim transferi yapmanın yanlışlığını anlar .
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RECEP: Teşekkürler fatih hocam inşallah bu sezon Gs ye uğurlu gelir.
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