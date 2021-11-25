Galatasaray Marsilya maçı kaç kaç bitti, ne zaman bitecek? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Marsilya maçının gollerini kim attı?

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonunun devam etmesiyle birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Galatasaray Marsilya arasında oynanacak. Peki, Galatasaray Marsilya maçı bitti mi? Galatasaray Marsilya maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 25 Kasım Galatasaray Marsilya maçı hakkında bilgiler!

GALATASARAY MARSİLYA MAÇI BİTTİ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Marsilya'yı konuk ediyor. Saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı Alman hakem Tobias Stieler yönetiyor. 1 puan alması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek temsilcimizde teknik direktör Fatih Terim sürpriz bir tercihe imza atarak ileri uçta Diagne'ye formayı verdi. Karşılaşmada Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü var.

MARSILYA'DA PAYET FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da Kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada forma giyemedi. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Marsilya maçında görev yapamadı. Ayrıca Diagne ve Muslera da ceza sınırında olan isimler. Olimpik Marsilya'da ise cezalı Dimitri Payet ile Valentin Rongier Galatasaray'a karşı mücadele edemedi.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne

Marsilya: Pau Lopez, Caleta-Car, Saliba, Peres, Guendouzi, Kamara, Gueye, Gerson, Dieng, Lirola; Milik

CANLI ANLATIM

İKİNCİ YARI

Dakika 46: Milik'in pasıyla sağ çaprazdan savunmanın arkasına sarkan Dieng, Muslera'dan sıyrıldı. Dar açıdan vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı.

İLK YARI

Dakika 41: Guendouzi'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Dieng, sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Top üst direkten döndü.

Dakika 30: Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Berkan, Kerem'i gördü. Ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Kerem, sağ çaprazdan ceza sahasına doğru hareketlenen Cicaldau'yu topla buluşturdu. Topla birlikte kale sahasının sağ çaprazına doğru sokulan Cicaldau'nun içeriye çevirdiği top savunmaya çarpıp ağlara gitti.

Dakika 22: Sağ kanattan Lirola'nın ortasında ön direkte Dieng kafayı vurdu. Uzak köşeye giden topu Muslera sağına çok iyi uzanarak kontrol etti.

Dakika 12: Marsilya savunması pasla çıkmak isterken Cicaldau araya girdi. Seken topla buluşan Feghouli topu savunmanın arkasına sarkan Cicaldau'ya aktardı. Ceza sahası yayının sağından içeriye giren Cicaldau kaleci ile karşı karşıya pozisyonda sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Dakika 10: Hızlı gelişen Galatasaray atağında sol kanatta hareketlenen Van Aanholt topu ters kanada aktardı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Feghouli'nin ortasında Diagne ön direkte topa dokundu. Top direkten döndü.

Dakika 4: Taylan'a pres yaparak topu kazanan Dieng, topla beraber ceza sahasına doğru yönelmek istedi. Muslera tam zamanında kalesini terkederek araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

Dakika 2: Feghouli sağ çapraza doğru koşu atan Kerem'e doğru pasını verdi. Kerem bu topa doğru hareketlendi ama topu kontrol etmeyi başaramadı. Aut.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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