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Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere

İtalyan basını, Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Hırvat golcü Mario Mandzukic'i transfer etmeye çok yakın olduğunu ileri sürdü.

03.06.2020 20:44 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:05

Kısa süre önce oyuncunun transfer durumu için Galatasaray'ın nabız yokladığı bilinirken, İtalyan basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Yıllar süren Avrupa kariyerinin ardından sürpriz bir kararla Katar'a giden Mandzukic'in burada mutsuz olduğu ifade edildi.

Haberin detaylarında Galatasaray'ın Hırvat golcüye olan ilgisinden bahsedilirken, sarı kırmızılılara bu transferde yaşanılacak müjde duyuruldu.

İLK TERCİH GALATASARAY

İtalyan basınında konuyla ilgili, "Juventus'un eski yıldızı Mario Mandzukic, Katar serüvenini sona erdirmek üzere. Mandzukic, geçtiğimiz aralık ayında sosyal medya hesabından duyurduğu haberle, 4.5 yıllık Juventus macerasına veda ettiğini açıklamıştı. Bununla beraber Juventus'un diğer eski yıldızı Benatia da, Al Duhail saflarına katılmış ve burada bir maceraya atılmıştı. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında geri dönme planları yapan Mandzukic'i, Katar Ligi tatmin etmedi. Öte yandan aktarılan bilgilere göre Mario Mandzukic, Katar kulübüyle sözleşmesini feshetmenin eşiğinde. Son haftalarda Türk kulübü Galatasaray'ın kendisine yoğun ilgisi olduğu ifade ediliyor. Bu, Mandzukic'in Avrupa'ya olası bir geri dönüşü için 1. tercihi olabilir" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere
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