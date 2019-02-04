Galatasaray, Maicon'un Al-Nassr Saudi'ye Kiralandığını KAP'a Bildirdi

Galatasaray, Maicon'un 1,5 yıllığına Al-Nassr kulübüne kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Maicon için 1.7 milyon euro peşin bedel ödenecek ve Maicon'un maaşı Al-Nassr tarafından karşılanacak.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:



''Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 Euro tutarında peşin bedel ile Al-Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Al-Nassr Saudi kulübü tarafından ödenecektir.''