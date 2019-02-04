Galatasaray, Maicon'un Al-Nassr Saudi'ye Kiralandığını KAP'a Bildirdi
Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'un Al-Nassr Saudi kulübüne kiralandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Maicon'un 1,5 yıllığına Al-Nassr kulübüne kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Maicon için 1.7 milyon euro peşin bedel ödenecek ve Maicon'un maaşı Al-Nassr tarafından karşılanacak.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
''Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 Euro tutarında peşin bedel ile Al-Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Al-Nassr Saudi kulübü tarafından ödenecektir.''
YORUMLAR (16)
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su adamin trde ilk 11 de oynayamacagi takim yokCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ahmaklar başka işiniz yokmuCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gs Luyindama gibi bir futbolcuyu almaları çok büyük iş.Türkiyede çok büyük iş yapar.Taraftara oynamayan futbolcu şovmen değil ciddi futbolcu.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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BU ADAMI 7 MİLYON EURO VER AL SONRADA PARASIZLIKTAN KİRALA ŞAÇMA SAPAN İŞLERCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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ABDURRAHMAN BAŞKAN CİNCON ŞAMPUANCevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır