Galatasaray, Maicon transfer davasında mutlu sona ulaştı
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Galatasaray, Maicon transfer davasında mutlu sona ulaştı

21.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:25
Galatasaray, Maicon transfer davasında mutlu sona ulaştı

FIFA: Al Nassr, transferde mali yükümlülükleri yerine getirmediSuudi Arabistan kulübü Galatasaray'a toplam 1,4 milyon euro ödeyecekSerhan TÜRK / İSTANBUL, - Galatasaray, sezon başında Al Al Nassr'a sattığı ancak ücretin bir kısmını alamadığı Maicon transferinde mutlu sona ulaştı.

FIFA: Al Nassr, transferde mali yükümlülükleri yerine getirmedi

Suudi Arabistan kulübü Galatasaray'a toplam 1,4 milyon euro ödeyecek

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray, sezon başında Al Al Nassr'a sattığı ancak ücretin bir kısmını alamadığı Maicon transferinde mutlu sona ulaştı. FIFA, Suudi Arabistan kulübünün ücretin kalan bölümü olan 1,4 milyon euroyu sarı-kırmızılılara ödemesine hükmetti.Brezilyalı stoper Maicon'u sezon başında Al Nassr'a satan fakat transfer ücretinin bir kısmını alamadığı için FIFA'ya başvuran Galatasaray'a müjdeli haber geldi. FIFA'dan sarı-kırmızılılara gönderilen yazıda; Al Nassr'ın 32 yaşındaki futbolcunun transferinde mali yükümlülükleri yerine getirmediği vurgulandı. Brezilyalı stoperin transfer ücretinin kalan miktarı olan 1,1 milyon euro ana para, artı 300 bin euro ceza ile toplam 1,4 milyon euroyu sarı-kırmızılılara ödemesine hükmedildiği kaydedildi. Ayrıca transferden doğan 330 bin euro menajerlik ücretinin de Suudi Arabistan kulübünün ödemesi gerektiğine karar verildiği bildirildi.Galatasaray, o dönem yaklaşık 4 milyon euroya sattığı Maicon'un transferinden gelen parayı transfer limitinde kullandığı için FIFA'nın kararı sonrası Al Nassr'ın geri kalanı ödeyeceği parayı ara transfer döneminin limit hesabında gösteremeyecek.

Galatasaray, Maicon transfer davasında mutlu sona ulaştı
Galatasaray, Maicon transfer davasında mutlu sona ulaştı
Galatasaray, Maicon transfer davasında mutlu sona ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

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