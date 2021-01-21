Galatasaray, Maicon transfer davasında mutlu sona ulaştı

FIFA: Al Nassr, transferde mali yükümlülükleri yerine getirmediSuudi Arabistan kulübü Galatasaray'a toplam 1,4 milyon euro ödeyecekSerhan TÜRK / İSTANBUL, - Galatasaray, sezon başında Al Al Nassr'a sattığı ancak ücretin bir kısmını alamadığı Maicon transferinde mutlu sona ulaştı.