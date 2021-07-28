Galatasaray maçı sonrası PSV'den olay paylaşım: Küçük kulüp? Büyük sonuç
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Turu'nda Galatasaray, PSV'ye iki maç sonunda toplamda 7-2'lik skorla mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti. Hollanda ekibinden karşılaşma sonunda çarpıcı bir hamle geldi. PSV, Twitter hesabından, "Küçük kulüp? Büyük sonuç" paylaşımı yaptı. Bu paylaşım Hollandalı taraftarlar tarafından beğenilirken, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu 2. maçında PSV'ye 2-1 yenildi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Hollanda ekibinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.
HOLLANDALI TARAFTARLARDAN BEĞENİ YAĞDI
Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından PSV Eindhoven sosyal medya hesabı, "Küçük kulüp? Büyük sonuç" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım Hollandalı taraftarlardan beğeni alırken, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.