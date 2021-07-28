Galatasaray maçı sonrası PSV'den olay paylaşım: Küçük kulüp? Büyük sonuç

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Turu'nda Galatasaray, PSV'ye iki maç sonunda toplamda 7-2'lik skorla mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti. Hollanda ekibinden karşılaşma sonunda çarpıcı bir hamle geldi. PSV, Twitter hesabından, "Küçük kulüp? Büyük sonuç" paylaşımı yaptı. Bu paylaşım Hollandalı taraftarlar tarafından beğenilirken, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.