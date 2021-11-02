Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçının tam kapasite seyirciyle oynanması için TFF'ye başvuru yaptı
Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yla karşılaşacak Galatasaray, zorlu maçta taraftarlarının tribünleri doldurmasını istiyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar, Rus temsilcisiyle karşılaşacağı maçın yüzde 100 seyirci kapasitesiyle oynanması için TFF'ye başvuru yaptı.
Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı yenmesi durumunda grubundan lider çıkmak için önemli bir avantajın sahibi olacak. Sarı-kırmızılılar zorlu maç öncesinde TFF'ye sürpriz bir başvuruda bulundu.
SEYİRCİ KARARINI YEREL YÖNETİMLER VERİYOR
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçını %100 seyirci kapasitesiyle oynamak için TFF'ye 3 sayfalık bir başvuru yaptı. TFF, Sağlık Kurulu'nun değerlendirmesine göre karar verecek. Burada karar verici UEFA değil yerel yönetimler. TFF 9 Kasım'dan itibaren kapasiteyi yüzde 100'e çıkaracağını açıklamıştı.
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet