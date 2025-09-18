Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk maçına Almanya'da çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 18 Eylül 2025 tarihinde Eintracht Frankfurt deplasmanında sahne alarak Avrupa macerasına başlayacak. Taraftarlar için heyecan verici bir başlangıç olacak bu karşılaşma, TSİ 22.00'de oynanacak. Peki, Galatasaray Liverpool maçı ne zaman?

LIVERPOOL MAÇI RAMS PARK'TA OYNANACAK

Grubun ikinci maçında Galatasaray, kendi evinde İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak. Bu mücadele, 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta gerçekleşecek. Galatasaray taraftarları için yılın en önemli karşılaşmalarından biri olarak gösterilen bu maç, TRT 1 ve tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Galatasaray'ın grup aşamasındaki tüm maçlarının tarih ve saatleri şu şekilde planlandı:

• 18 Eylül 2025 – Eintracht Frankfurt vs Galatasaray (22.00, Almanya)

• 30 Eylül 2025 – Galatasaray vs Liverpool (22.00, İstanbul)

• 22 Ekim 2025 – Galatasaray vs Bodo Glimt (19.45, İstanbul)

• 5 Kasım 2025 – Ajax vs Galatasaray (23.00, Hollanda)

• 25 Kasım 2025 – Galatasaray vs Union Saint-Gilloise (20.45, İstanbul)

• 9 Aralık 2025 – Monaco vs Galatasaray (23.00, Fransa)

• 21 Ocak 2026 – Galatasaray vs Atletico Madrid (20.45, İstanbul)

• 28 Ocak 2026 – Manchester City vs Galatasaray (23.00, İngiltere)

TARAFTARLARI BEKLEYEN HEYECAN DOLU DÖNEM

Bu yoğun takvimde Galatasaray, hem iç sahada hem de deplasmanda güçlü rakiplerle karşılaşacak. Liverpool maçı ise bu fikstürde en çok merak edilen mücadele olarak öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımın gruptan çıkma yolunda alacağı sonuçları büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.