Katılamadığı lansmana görüntülü konuşmayla bağlanan Başkan Cengiz, TFF'ye sitem etti
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Katılamadığı lansmana görüntülü konuşmayla bağlanan Başkan Cengiz, TFF'ye sitem etti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray'daki lansman Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın katılımı ile gerçekleştirilirken Başkan Mustafa Cengiz ise yer almadı. Mustafa Cengiz, lansmana görüntülü konuşma ile bağlandı. Cengiz TFF'yi hedef alarak, "Bu yıl 370 milyon TL brüt verildi, en fazla limit bizde ama yetmez. Tüm kulüpler açığa düşüyoruz. Ayrıca dün geceki yabancı sınırlamasının ertelenmesini istiyoruz" dedi.

Galatasaray'da Fiba Emeklilik basın lansmanı, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın katılımı ile gerçekleştirilirken Başkan Mustafa Cengiz ise yer almadı. Başkan Mustafa Cengiz lansmana görüntülü konuşma ile bağlandı. Cengiz, Kulüpler Birliği ile TFF toplantısını yarıda bırakıp lansmana bağlanarak açıklamalar yaptı.

İşte Cengiz'in açıklamalarından satır başları:

"TOPLUCA KALKINMADAN YANAYIM"

"Bankalarımızın değişik alternatif çalışmalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte pandemide yeni imkanlar açmalı. Türkiye'nin en güçlü sivil toplum örgütü Galatasaray'dır. Dünyanın da sayılı güçlü sivil toplum örgütlerinden biriyiz. Bankaların da yeni aksiyonlarda bulunması için büyük fırsattır. Ciddi bir gelir projeksiyonu var. İnşallah tutar. Sadece Galatasaray için değil inşallah tüm kulüplerimiz de yapar ve tutar. Ben topluca bir kalkınmadan yanayım ama önce ve ilk Galatasaray'dan yanayım. Bu benim yürekten dileğim. Ben bir taraftarım, sıkı bir taraftarım başkanlık bir yana.

"YABANCI SINIRI ERTELENSİN İSTEDİK"

Kulüpler Birliği - TFF toplantısını yarıda bıraktım. Burada TFF'de çok önemli konular var. Sınırlamalar ve harcama yetkisi. Bu yıl yine en çok harcama limiti bizde, 370 milyon ama bu brüt. Bizim futbolcu giderleri ve teknik giderler olmadan açıkta değiliz ama bunlar olunca tüm kulüpler açığa düşüyoruz. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Ayrıca, dün geceki yabancı sınırlamasının ertelenmesini istiyoruz.

"HİZMETİMİZ DEVAM EDECEK"

Yusuf Günay ise toplantıda, "Lansmanın önüne geçebilecek bir açıklama yapmayı doğru bulmuyorum. Bunun arkasında iki yıllık emek var. Bugün Galatasaray'da 44 ayı doldurdum. Yeni seçimlerde aday değilim. Galatasaray'da hizmet sadece yönetim kurulunda olmuyor. Yine devam edecektir. Şimdi güçlü bir yönetim seçimi kazanacak ve Galatasaray yoluna yine devam edecek" dedi.

Katılamadığı lansmana görüntülü konuşmayla bağlanan Başkan Cengiz, TFF'ye sitem etti
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