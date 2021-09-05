Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan taraftarı duygulandıran veda: Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan taraftarı duygulandıran veda: Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'la yolları ayırıp Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Kolombiyalı golcü paylaşımında, "Galatasaraylı dostlar, sürekli desteğiniz için teşekkürler. Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim. Teşekkürler İstanbul ve teşekkürler milyonlarca Galatasaray taraftarı" dedi. Bu paylaşımın altına sarı-kırmızılı taraftarların yazdığı duygusal mesajlar dikkat çekti.

Galatasaray'a iki sene önce büyük umutlarla transfer olan ancak sakatlıklardan bir türlü yakasını kurtaramayan Falcao, beklentilerin çok uzağında kaldı. Kısa süre önce kulüpten ayrılarak Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Kolombiyalı, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan taraftarları duygulandıran veda: Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim

"TEŞEKKÜRLER MİLYONLARCA GALATASARAY TARAFTARI"

Falcao paylaşımında, "Galatasaraylı dostlar, sürekli desteğiniz için teşekkürler. Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim. Teşekkürler İstanbul ve teşekkürler milyonlarca Galatasaray taraftarı. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, hocalara ve yöneticilere teşekkürler. İyi şanslar" ifadelerini kullandı. Galatasaray'a 2019-20 sezonu başında gelen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol atmıştı.

PAYLAŞIMININ ALTINA YORUM YAĞDI

Radamel Falcao'nun sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımının altına sarı-kırmızılı taraftarlar yorum yağdırdı. Taraftarlar tarafından yapılan duygusal yorumlar dikkat çekti.

Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan taraftarı duygulandıran veda: Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim
Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan taraftarı duygulandıran veda: Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim
Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan taraftarı duygulandıran veda: Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim
Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan taraftarı duygulandıran veda: Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim
Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan taraftarı duygulandıran veda: Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim
Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan olay sözler: İnsanlara yalan söylüyorlar
Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan olay sözler: İnsanlara yalan söylüyorlar
Son Dakika: Rayo Vallecano, Radamel Falcao'yu resmen kadrosuna kattı
Son Dakika: Rayo Vallecano, Radamel Falcao'yu resmen kadrosuna kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Aliya İzzetbegoviç Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Seda Sayan Demet Akalın
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba Taylan Antalyalı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan taraftarı duygulandıran veda: Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 20:03:51. #1.16#

title