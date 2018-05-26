Galatasaray'la Sözleşmesi Biten Yasin Öztekin, Menajeriyle Monaco'ya Gitti
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Yasin Öztekin, kendisini isteyen kulüplerin yetkilileriyle Monaco'da görüşecek.
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin, transfer görüşmesi yapmak için menajeri Ahmet Bulut'la Monaco'ya gitti.
Avrupa'dan gelen transfer tekliflerini değerlendirmeyi düşünen milli futbolcunun kendisini isteyen kulüplerin yetkilileriyle burada görüşmeler yapacağı aktarıldı.
BEŞİKTAŞ DA İLGİLENİYOR
Yasin Öztekin'e Almanya, İspanya ve Fransa'dan teklifler olduğu bilinirken 31 yaşındaki oyuncu ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtiliyor.
YORUMLAR (11)
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Bir fenerli olarak diyorumki şuanki en iyi türk futbolcu gs haksızlık ediyo bu futbolcuya..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kumeye oynayan takimlar ilgilenir. Ayni Ndiaye misali. (ama Ndiaye yinede iyi oynuncu idi)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Monacoya gitcek sanıp şaşıranlar :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Tipe gel...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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YASİN İYİ BİR YEDEK GİRDİĞİNDEDE BİRŞEYLER YAPIYOR .31 YAŞINDA SÜREKLİ OYNAYACAM TRIBINE GİRDIYSE GİTSİN. BU TAKIMDA 2 ŞAMPIYONLUK YAŞADI , BENCE KALMALIYDI KENDI BILIRCevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır