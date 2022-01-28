Galatasaray küme düşer mi? Galatasaray'ın küme düşme ihtimali var mı? İstatistikler nasıl? GS puan durumu ve fikstürü!

Sarı-kırmızılı takım, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Mağlup olan Galatasaray hakkında Galatasaray küme düşer mi? Galatasaray'ın küme düşme ihtimali var mı? sorularının yanıtı araştırılan konular arasında yerini aldı.

GALATASARAY KÜME DÜŞER Mİ?

Süper Lig'de arka arkaya kaybeden Galatasaray, başarısız sonuçlar nedeniyle küme düşme hattına oldukça yakın. Yalnızca 3 puan uzakta bulunan Galatasaray'ın fikstüründe zorlu rakipler de bulunuyor. Bugün Tuzlaspor'la karşı karşıya gelen Galatasaray, 6-2 mağlup oldu.

Bir önceki karşılaşmasını sahasında Trabzonspor ile oynayan Galatasaray, 2-1 mağlup oldu ve yeni teknik direktörü yönetiminde çıktığı 3 maçtan da puan alamadı. Domenec Torrent göreve geldikten sonra oynadığı 3 maçı da kaybeden sarı kırmızılılar, adım adım küme düşme hattına yaklaşıyor.

TORRENT YÖNETİMİNDE 4. MAÇI DA KAYBETTİLER

Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4. maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

İspanyol teknik adam ile Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybeden sarı-kırmızılı takım, hazırlık müsabakasında da Tuzlaspor'a yenildi.

Galatasaray bu 4 karşılaşmada da öne geçmesine rağmen sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.

GALATASARAY KÜME DÜŞTÜ MÜ?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 27 puan topladı.

Ligde son 12 maçının sadece birini kazanan sarı-kırmızılı takım, küme düşme hattının 3 puan üzerinde, 27 puanla 15. sırada yer alıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turda Altaş Denizlispor'a elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunu lider bitirdi ve doğrudan son 16 turunda mücadele etme hakkı elde etti.

9 MAÇLIK ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

Süper Lig'de düşme hattından yalnızca 3 puan uzakta bulunan Galatasaray'ı zorlu bir periyot bekliyor. Sarı kırmızılı ekip, 32. haftada deplasmanda oynayacağı kritik Fenerbahçe derbisine kadar birçok zorlu rakiple kozlarını paylaşacak.

Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de önümüzdeki hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Akdeniz temsilcisi, ligde lider Trabzonspor ve ikinci İttifak Holding Konyaspor'un ardından 38 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Aytemiz Alanyaspor deplasmanı dönüşünde sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek olan Galatasaray, ardından Göztepe deplasmanına gidecek. İzmir dönüşünde ise düşme hattında bulunan Çaykur Rizespor ile NEF Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'IN 9 MAÇLIK FİKSTÜRÜ

24. Hafta: Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

25. Hafta: Galatasaray - Yukatel Kayserispor

26. Hafta: Göztepe - Galatasaray

27. Hafta: Galatasaray - Çaykur Rizespor

28. Hafta: İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray

29. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

30. Hafta: Gaziantep FK - Galatasaray

31. Hafta: Galatasaray - Vavacars Fatih Karagümrük

32. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

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