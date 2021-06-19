Galatasaray Kulübünün kongresi başladı
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Galatasaray Kulübünün kongresi başladı

Galatasaray Kulübünün kongresi başladı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurul toplantısı başladı.

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurul toplantısı başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün 102. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Genel kurulda ilk olarak kongre divan başkanlığına İrfan Aktar seçildi.

Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit ???????Şardan'ın başkanlık yarışı vereceği kongrede, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sandık görevlilerinin onaylanması işlemine geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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