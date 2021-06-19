Galatasaray Kulübünün kongresi
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Galatasaray Kulübünün kongresi

Galatasaray Kulübünün kongresi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübünde düzenlenen seçimli olağan genel kurulda mevcut başkan Mustafa Cengiz oy kullandı.

Galatasaray Kulübünde düzenlenen seçimli olağan genel kurulda mevcut başkan Mustafa Cengiz oy kullandı.

Sağlık sorunlarından dolayı yeniden başkanlığa aday olmayan Mustafa Cengiz, seçimin gerçekleştirildiği Galatasaray Lisesine aracıyla geldi.

Ciddi bir tedavi sürecinden geçen Cengiz'i ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay karşıladı. İkilinin koluna girdiği başkan Cengiz, alkışlar eşliğinde oy kullanacağı sınıfa girdi.

Oyunu attıktan sonra yine alkışlar eşliğinde liseden ayrılan Cengiz, öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sağlıklı, uğurlu, ayrışma devrine girmeden, kazanan zafer sarhoşu olmasın, kaybeden üzülüp Galatasaray'dan vazgeçmesin. Galatasaray için mücadeleye devam." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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