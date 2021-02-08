Galatasaray'ın efsane antrenörlerinden Ahmet Keskinkılıç hayatını kaybetti

Galatasaray'da 35 yıldır görev yapan ve birçok futbolu ile teknik direktörün yetişmesinde büyük emeği olan 76 yaşındaki Ahmet Keskinkılıç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Galatasaray Kulübünde uzun yıllar altyapıda teknik direktörlük yapan Ahmet Keskinkılıç, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Akademimizin tarihinde iz bırakan, birçok önemli futbolcunun keşfedilmesini ve yetiştirilmesini sağlayan duayen teknik adam Ahmet Keskinkılıç'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

BİRÇOK İSİM BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Galatasaray altyapısında yaklaşık 35 yıl görev yapan Keskinkılıç, birçok önemli futbolcunun yetişmesine katkıda bulundu.

Başta Arda Turan olmak üzere sarı-kırmızılı kulüpten yetişmiş birçok önemli isim, 76 yaşındaki futbol adamı için başsağlığı mesajı yayınladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay