Son Dakika | Galatasaray'dan transfer açıklaması
Gelen son dakika haberlerine göre Galatasaray Kulübü: "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Galatasaray Kulübü: "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."
"Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir."
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri