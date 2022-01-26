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Son Dakika | Galatasaray'dan transfer açıklaması

Son Dakika | Galatasaray'dan transfer açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Galatasaray Kulübü: "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Galatasaray Kulübü: "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."

"Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir."

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Atalay Babacan, Ümraniyespor, Galatasaray, Spor, Güncel, Haber

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