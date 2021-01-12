Galatasaray Kulübü Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu istifa etti
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Galatasaray Kulübü Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu istifa etti

12.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:00
Galatasaray Kulübü Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu istifa etti

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda'ya yönelik kullandığı ifade nedeniyle tepki gösterilen sarı-kırmızılı kulübün disiplin kurulu yedek üyesi Cem Emiroğlu görevinden istifa etti.

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda'ya yönelik kullandığı ifade nedeniyle tepki gösterilen sarı-kırmızılı kulübün disiplin kurulu yedek üyesi Cem Emiroğlu görevinden istifa etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu görevinden istifa etmiştir. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Galatasaray'ın ligde 4-3 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor maçından sonra sosyal medya üzerinden Belhanda'nın futbolunu eleştirerek takımdan gönderilmesi gerektiğini savunan Cem Emiroğlu, "Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak?" ifadesini kullanmıştı.

Younes Belhanda da sosyal medya hesabından Cem Emiroğlu'na tepki göstererek, "Bu, kabul edilemez. İlk olarak bir hakemin ırkçı ifadesine maruz kaldık. Şimdi de Galatasaray'ın bir disiplin kurulu üyesi tarafından 'bedevi' olarak tanımlanıyoruz. Bu ırkçılık ne zamana kadar sürecek? Kökenlerimi asla inkar etmeyeceğim. Kesinlikle bir bedeviyim ama takımını severek temsil eden bir bedeviyim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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