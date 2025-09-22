Galatasaray Konyaspor 11'ler belli oldu mu? Galatasaray'ın Eyüpspor maçı ilk 11'i!

Galatasaray Konyaspor maç kadrosu 11'ler! Galatasaray Konyaspor maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Galatasaray Konyaspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Konyaspor ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Konyaspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

GALATASARAY KONYASPOR MAÇ KADROSU 11'LERİ

Galatasaray Konyaspor maçı 11'leri henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Ndao, Bjorlo, Melih, Bardhi, Umut

Galatasaray, Süper Lig'de sezona 5'te 5 yaparak başladı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya 15 puanla lider girdi.

Bir maçı eksik Konyaspor ise 2 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de görev aldığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'in ilk beş haftasında Fatih Karagümrük, Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşısında oyuna sonradan dahil olan ve Eyüpspor karşısında da ilk 11'de başlayan Icardi, ligde toplam 137 dakika süre aldı.

Söz konusu maçlarda rakiplerinin ağlarını 3 kez havalandıran Icardi, böylece ligde görev aldığı her 45 dakikada bir gol atmış oldu.