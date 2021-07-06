Galatasaray, Keçiörengücü'nün yıldızı Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın ardından Keçiörengücü'nün 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Barış Yılmaz tarzında bir Türk oyuncu olmadığını ifade eden Keçiören'in teknik patronu İlker Püren, "Hatta bu tarzda bir yabancı da yok. Fransız yıldız Thierry Henry'den daha iyi" dedi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın ardından bir transferde daha sona geldi. Galatasaray, Keçiörengücü'nün 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılıların, transfer için resmi açıklamayı gün içinde yapılması bekleniyor. Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, konuyla ilgili olarak Radyospor'a yaptığı açıklamada "Galatasaray ile anlaşmaya varıldı. Prodesürler hallediliyor. Hayırlı olsun diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"POTANSİYALİ GÖRÜNCE FAYDALANDIK"

Barış Alper Yılmaz'ın transferi karşılığında Başkent ekibine 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Bunun yanında sarı kırmızılılar genç bir futbolcuyu da Keçiörengücü'ne verecek. Sarı-Kırmızılı taraftarların performansını büyük merakla beklediği genç yetenek için hocası İlker Püren, kısa bir süre önce açıklamalarda bulundu. Keçiören'in teknik patronu İlker Püren, "Barış'la 1 yıl çalıştık. Ona 28 maçta ilk 11'de forma verdim. Geçen sezon başında kulüp yetkilileri bize oyuncuyu teslim etti. 'Bir bakalım, olmazsa kiralık veririz' denildi. Oyuncudaki potansiyeli görünce faydalandık" ifadelerini kullandı.

"FRANSIZ YILDIZ HENRY'DEN DAHA İYİ"

Barış Yılmaz tarzında bir Türk oyuncu olmadığını ileri süren Püren, "Hatta bu tarzda bir yabancı da yok. Fransız yıldız Thierry Henry'den daha iyi. Güçlü, hızlı, teknik, dar ve uzun alanda etkili. Saha bitti dediğiniz anda Barış için bitmemiştir ve saha Barış için yeni başlamıştır" diye konuştu. İlker hoca, transferin detaylarıyla ilgili de bilgi verirken, "Barış'ın Galatasaray'a transferinde Fatih Terim çok ısrarcı oldu. Fatih hocanın bu isteği, Barış'ın Galatasaray'a gitmesinde etkili oldu. Çünkü Barış, Ümit Milli Takım'a gidince, tüm takımların ilgisini çekmişti. Aklınıza gelebilecek tüm takımlardan teklif aldı. Kendisi, Galatasaray'ı özellikle seçti. Kerem, Oğulcan, Emre Akbaba gibi bir tercih yaptı" dedi.

"20 YAŞA KADAR KEŞFEDİLMELİ"

20 yaşın kendi açısından artık genç olmadığını vurgulayan İlker Püren, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de futbolcuları 20 yaşına kadar çoktan keşfetmeliyiz. 15-18 yaşına kadar oyuncuyu bulmalı ve 20 yaşında oyuncuyu hazır hale getirmeliyiz. Mesela Barış, Ümit Milli dışında hiçbir milli takımda yok. Oysa 14-15-16 yaş milli takımlarında oynasa gelişimi için çok iyi olurdu."