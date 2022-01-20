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Galatasaray Kasımpaşa maçında yardımcı hakem değişikliği

Galatasaray Kasımpaşa maçında yardımcı hakem değişikliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Kasımpaşa maçının yardımcı hakemi Ata Yıldırım'ın Malatya'daki elverişsiz hava şartları sebebiyle İstanbul'a uçamayacak olmasından dolayı yerine Yusuf Bozdoğan'ın görevlendirildiğini açıkladı.

İSTANBUL (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray- Kasımpaşa maçının yardımcı hakemi Ata Yıldırım'ın Malatya'daki elverişsiz hava şartları sebebiyle İstanbul'a uçamayacak olmasından dolayı yerine Yusuf Bozdoğan'ın görevlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki müsabakada yardımcı hakem değişikliği yapıldığı belirtildi. Yardımcı hakem Ata Yıldırım'ın Malatya'daki elverişsiz hava şartları sebebiyle İstanbul'a uçamayacak olmasından dolayı yerine Yusuf Bozdoğan'ın görevlendirildiği ifade edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Yusuf Bozdoğan, Kasımpaşa, İstanbul, Spor, Haber

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