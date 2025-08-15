Galatasaray Karagümrük hangi kanalda? Galatasaray Karagümrük maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?


Galatasaray Karagümrük Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Karagümrük maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor.



GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Karagümrük maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Karagümrük maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca TOD TV resmi internet sitesi üzerinden de canlı Galatasaray Karagümrük maçını izleyebilirsiniz.



GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Karagümrük maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

