Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
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Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi

04.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:19

Süper Lig'in 17. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Konya'ya geldi.

Süper Lig'in 17. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Konya'ya geldi.

İstanbul'dan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sadece görevliler karşıladı.

Teknik direktör Fatih Terim ile kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı kafile, kamp yapacağı otele yerleşti.

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray karşılaşması, yarın saat 19: 00'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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