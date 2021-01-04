Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Süper Lig'in 17. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Konya'ya geldi.
Süper Lig'in 17. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Konya'ya geldi.
İstanbul'dan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sadece görevliler karşıladı.
Teknik direktör Fatih Terim ile kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı kafile, kamp yapacağı otele yerleşti.
Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray karşılaşması, yarın saat 19: 00'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm