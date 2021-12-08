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Galatasaray kafilesi İtalya'ya geldi

Galatasaray kafilesi İtalya'ya geldi
AA / Barış Seçkin - Haberler | Spor

Galatasaray Futbol Takımı, İtalya'nın Lazio takımıyla yarın yapacağı UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ıncı ve son hafta müsabakası için Roma'ya geldi.

Galatasaray Futbol Takımı, İtalya'nın Lazio takımıyla yarın yapacağı UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ıncı ve son hafta müsabakası için Roma'ya geldi.

İstanbul Havaalanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Roma Uluslararası Fiumicino Havaalanına gelen sarı-kırmızılı kafileyi Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Kafile, havaalanından Roma'da kalacakları otele geçti.

Sarı-kırmızılı takım, Lazio maçı öncesi son hazırlıklarını, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde bu akşam karşılaşmanın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda yapacak. Antrenman öncesi Terim'in bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Lazio ile Galatasaray arasında Roma Olimpiyat Stadı'nda yarın akşam 21.00'de (TSİ 23.00) başlayacak mücadelede İspanyol hakem üçlüsü Carlos del Cerro Grande, Juan Carlos Yuste Roberto Alonso Fernandez görev yapacak.

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AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri

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