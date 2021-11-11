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Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor

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Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor

Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Nurcan Çelik yönetiminde yapılan antrenman basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve top kapma çalışması ile devam etti. Kaleciler ise takımdan ayrı olarak antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL

Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor

Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor

Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor

Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor

Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor

Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor

Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor

Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor

Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor

Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor

Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor

Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor

Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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