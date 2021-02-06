Galatasaray, Kadıköy'de 2016'dan beri yenilmiyor
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Galatasaray, Kadıköy'de 2016'dan beri yenilmiyor

06.02.2021 21:08 | Son Güncelleme: 06.02.2021 21:34

Galatasaray, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son iki karşılaşmayı kazandı. Geçen yıl 21 yıllık seriyi bitiren sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilere Kadıköy'de en son 20 Kasım 2016'da yenilmişti.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray rakibini 1-0 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar böylece rakibiyle Kadıköy'de oynadığı son iki maçta da rakibini mağlup etmeyi başardı. Cimbom, geçtiğimiz sezon Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda sarı-lacivertlileri 3-1 mağlup ederek 20 yıl sonra rakibini Kadıköy'de yenmişti.

GALATASARAY SON OLARAK 2016 YILINDA YENİLMİŞTİ

Galatasaray, Fenerbahçe'ye deplasmanda en son 20 Kasım 2016 tarihinde 2-0'lık skorla kaybetmişti. Sarı-kırmızılılar, bu maçından ardından rakibiyle deplasmanda oynadığı 4 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, Kadıköy'de 2016'dan beri yenilmiyor
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