Galatasaray, Jens Stryger Larsen transferini 4 milyon euroya bitirdi

İtalyan basını, Galatasaray'ın sağ bek Jens Stryger Larsen için Udinese ile 4 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladığını duyurdu. Danimarkalı oyuncunun Galatasaray'ın teklifinden etkilendiği ve kariyerini yükseltme fırsatı olarak gördüğü için yaptığı baskının olumlu sonuç verdiği belirtildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve maddi olarak ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, sağ bek hedefi Jens Stryger Larsen'in transferinde mutlu sona çok yakın.

İtalya'da Sky'ın haberine göre ilk teklifi 3 milyon euro olan Sarı-Kırmızılılar, yapılan pazarlıkların ardından Udinese ile 4 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladı.

Watford ve West Ham'ın da transfer hedeflerinden biri olduğu kaydedilen 30 yaşındaki Danimarkalı oyuncunun, Avrupa'da kendisini gösterebileceği ve forma şansı bulabileceği takım olarak gördüğü Galatasaray'dan yana kullandığı da kaydedildi.

MAAŞI 1.6 MİLYON EURO

Galatasaray, tecrübeli sağ beke yıllık 1.6 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Anlaşmanın 4 yıllık olduğu belirtiliyor.

EURO 2020'DE BOY GÖSTERDİ

Kariyerine ülkesinde BröndWde başlayan Larsen, 2013'te önce ülkesinde Nordsjaelland'a geçiş yaptı, ardından 1 sene sonra 670 bin euroya Austria VVien'e transfer oldu. Burada 3 sezon geçiren Danimarkalı, 2017'de 500 bin euro bedelle Udineseye imza ato. Udinese'de 140 maça çıkan Larsen, 5 gol ve 8 asistlik skor katkısı yaptı. Danimarka Milli Takımı ile Euro 2020'de boy gösteren Larsen, 42 kez milli olurken, 2 kez ağları sarstı.