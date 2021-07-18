Galatasaray, Jens Stryger Larsen'le anlaşmaya vardı! Danimarkalı imza için İstanbul'a geliyor

Galatasaray uzun süredir gündeminde olan sağ bek transferinde sonunda mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, Udinese'den Jens Stryger Larsen'i renklerine bağladı. Aslan'ın bu transfer için 3 milyon euro düzeyinde bonservis ödemesi beklenirken, Danimarkalı futbolcunun hafta içi İstanbul'da olacağı öğrenildi.