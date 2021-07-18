Galatasaray, Jens Stryger Larsen'le anlaşmaya vardı! Danimarkalı imza için İstanbul'a geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray, Jens Stryger Larsen'le anlaşmaya vardı! Danimarkalı imza için İstanbul'a geliyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray uzun süredir gündeminde olan sağ bek transferinde sonunda mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, Udinese'den Jens Stryger Larsen'i renklerine bağladı. Aslan'ın bu transfer için 3 milyon euro düzeyinde bonservis ödemesi beklenirken, Danimarkalı futbolcunun hafta içi İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'la sözleşme imzalayan Galatasaray, ilk yabancı transferini gerçekleştiriyor. Sarı-kırmızılılar, Udinese'nin sağ beki Larsen'le anlaşmaya vardı.

YEDLIN TAKIMDAN AYRILIYOR

A Spor'un haberine göre, EURO 2020'de Danimarka Milli Takımı adına ter döken 30 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlandı, Larsen yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek. Pazarlıklara 5 milyon euro ile oturan İtalyanlar, 3 milyon Euro seviyesine indi. Danimarkalı sağ bek de Galatasaray'ın 1.2 milyon euroluk teklifine "Evet" dedi. Hafta içinde İstanbul'da olması beklenen Danimarkalı'nın gelişiyle aynı bölgedeki Yedlin'den kulüp bulması istenecek.

Galatasaray, Jens Stryger Larsen'le anlaşmaya vardı! Danimarkalı imza için İstanbul'a geliyor
Süper Lig ekiplerinin tümü aynı anda paylaşım yaparak taraftarları aşı olmaya çağırdı
Süper Lig ekiplerinin tümü aynı anda paylaşım yaparak taraftarları aşı olmaya çağırdı
Galatasaraylı taraftar, Gomis'ten Ghezzal transferi için yardım istedi! Fransız yıldızdan cevap gecikmedi
Galatasaraylı taraftar, Gomis'ten Ghezzal transferi için yardım istedi! Fransız yıldızdan cevap gecikmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Kadir Doğulu Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray, Jens Stryger Larsen'le anlaşmaya vardı! Danimarkalı imza için İstanbul'a geliyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 22:05:40. #1.16#

title