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Galatasaray İzmir'de

Galatasaray, yarın Göztepe ile oynayacağı Süper Lig maçı için İzmir'e geldi.

20.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:27
Galatasaray İzmir'de

, yarın Göztepe ile oynayacağı Süper Lig maçı için 'e geldi.


Süper Lig'in 16. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak olan Galatasaray, özel uçakla maçın oynanacağı İzmir'e geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Galatasaraylı taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim'e çiçek verirken, yarın ki maç öncesi takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Daha sonra Galatasaray kafilesi, otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti. - İZMİR

Kaynak: İHA
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