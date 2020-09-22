Galatasaray, Inter'li Joao Mario'yu transfer etmek istiyor
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Galatasaray, Inter'li Joao Mario'yu transfer etmek istiyor

Galatasaray, Inter'in yollarını ayırmak istediği Portekizli orta saha Joao Mario'yu gündemine aldı.

22.09.2020 21:04 | Son Güncelleme: 22.09.2020 21:39

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan arkadaşı Joao Mario ile ilgileniyor.

Portekiz'den Desportoao Minuto'ya göre; Inter yönetimi, Portekizli orta saha oyuncusunun menajeri Federico Pastarello'yu çağırarak kulüp bulmasını istedi. Bunun üzerine Joao Mario'nun menajerlik şirketi P&P, Joao Mario için çeşitli kulüplerle görüşmeye başladı.

Menajerlik şirketine olumlu yanıt veren ve Mario'nun bonservis ve maaş bilgilerini isteyen 6 kulüp çıktı. Galatasaray ile birlikte İngiltere'den Leeds United, West Ham, Newcastle, İspanya'dan ise Valencia ve Betis Portekizli orta sahayla ilgilendi.

KİRALIK DEĞİL BONSERVİSİYLE

Inter'in Joao Mario'yu kiralık olarak değil bonservisiyle birlikte göndermek istediği belirtilirken, bonservis bilgisine dair bir bilgi verilmedi.

SON İKİ YILDA İKİ TAKIMA KİRALANDI

Inter'in 2016 yazında 40 milyon euro bonservis bedeliyle Sporting Lizbon'dan transfer ettiği Joao Mario, Inter'de geçirdiği 2 sezonun ardından son 2 sezonda önce West Ham'da, ardından Lokomotiv Moskova'da kiralık olarak oynadı.

Portekiz Milli Takım formasını 46 kez terleten 27 yaşındaki Mario, 2 gol attı.

Galatasaray, Inter'li Joao Mario'yu transfer etmek istiyor

Kaynak: Haberler.com

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