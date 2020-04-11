Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Mariano, "Hedefim Brezilya'ya geri dönmek. Gerçekten geri dönmek istiyorum, ailem de bunu istiyor" dedi.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağını açıkladı. Mariano, "Hedefim Brezilya'ya geri dönmek. Gerçekten geri dönmek istiyorum, ailem de bunu istiyor. Galatasaray'da son 10 maçta 5 asistim var ve bu sözleşmesinin son senesindeki bir oyuncu için çok iyi" dedi.

"BAZI KULÜPLERLE GÖRÜŞTÜM"

Brezilya'dan bazı kulüplerle görüştüğünü de açıklayan Mariano, "Görüşmelerim oldu ancak şu an hangi kulüpler olduğunu söylemeyeceğim. Beni isteyen her takıma kapım açık" şeklinde konuştu.

"AYRILMA İHTİMALİM YOKTU"

Yıldız oyuncu sözlerini, "2019'un Şubat ayında, oraya gitmek isteyip istemediğimi sordu ancak Galatasaray'da 1,5 yıl daha sözleşmem vardı ve ayrılma ihtimalim yoktu" ifadeleriyle tamamladı.