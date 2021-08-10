Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson'dan uçuş öncesi fotoğraf
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Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson'dan uçuş öncesi fotoğraf

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson'dan uçuş öncesi fotoğraf
Haberler.com - Haberler | Spor

Sarı-Kırmızılı takımın yeni stoperi Victor Nelsson, İstanbul'a doğru yola çıktı. Bonservisi Kopenhag'da olan 23 yaşındaki savunmacı için 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 4 yıllık sözleşme imzalayacak futbolcunun da uçuş öncesi fotoğrafı paylaşıldı.

Galatasaray transferde vites yükseltti. Cicaldau, Boey, Patrick van Aanholt ile heyecanı başlatan Aslan, 22 yaşındaki stoperi de İstanbul'a getiriyor. Nelsson'un uçuş öncesi çektirdiği kare paylaşıldı.

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson'dan uçak pozu

TAKSİTLERLE ÖDEME

Sarı Kırmızılılar, 22 yaşındaki stoper için Kopenhag ile 6,5 milyon Euro bonservis bedelinin yanında bonuslar içeren uzun vadeli bir ödeme planında anlaşma sağladı. Genç futbolcu net 900 bin euro maaş alacak.

SAVUNMA JOKERİ

Ana pozisyonu stoper olan Nelsson, ön libero ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor. 22 yaşındaki futbolcunun pas becerisi oldukça iyi.

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