Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson'dan uçuş öncesi fotoğraf

Sarı-Kırmızılı takımın yeni stoperi Victor Nelsson, İstanbul'a doğru yola çıktı. Bonservisi Kopenhag'da olan 23 yaşındaki savunmacı için 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 4 yıllık sözleşme imzalayacak futbolcunun da uçuş öncesi fotoğrafı paylaşıldı.