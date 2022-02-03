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Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar İstanbul'da

İhlas Haber Ajansı, Onur Hamzaoğlu - Spor
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Son dakika spor haberine göre - Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar İstanbul'da Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Erick Pulgar İstanbul'a geldi.

İSTANBUL (İHA) - - Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar İstanbul'da

İSTANBUL - Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Erick Pulgar İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılı takımın İtalya ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiraladığı ön libero oyuncusu Pulgar, İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki futbolcunun yer aldığı uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Şilili orta saha sağlık kontrolünün ardından sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'a imza atacak.

Fiorentina forması ile bu sezon 8 maçta görev alan Pulgar 1 asiste imza attı.

Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar İstanbul'da

Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar İstanbul'da

Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar İstanbul'da

Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar İstanbul'da

Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar İstanbul'da

Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar İstanbul'da

İhlas Haber Ajansı / Onur Hamzaoğlu - Spor

Galatasaray, İstanbul, İtalya, Spor, Haber

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