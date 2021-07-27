Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak Hollandalı futbolcu için sarı-kırmızılı kulübün kısa süre içinde KAP açıklaması yapması bekleniyor.
Galatasaray transferlerde gaza bastı. Sarı-kırmızılılar yeni transferi Patrick van Aanholtu, İstanbul'a getirdi. Yıldız futbolcunun transferine ilişkin KAP açıklamasının kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.
SOL BEK TRANSFERİNDE MUTLU SON
Sarı-kırmızılı kulüp uzun süredir bitirmeye çalıştığı sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Premier Lig'de Chelsea, Newcastle, Leicester, Wigan, Sunderland ve Crystal Palace forması giyen tecrübeli futbolcu Patrick van Aanholt, Galatasaray'la anlaşmaya vardı. İstanbul'a gelen Hollandalı futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından yeni sözleşmeye imza atacak.